Москвичам предложили более 13 тысяч вакансий на летний период

Фото: Вечерняя Москва

Столичная служба занятости предложила москвичам 13,2 тысячи вакансий в рамках летней подработки, для которой не требуются опыт и специальные знания. Об этом сообщили в столичном департаменте труда и социальной защиты населения.

Как отметил руководитель департамента Евгений Стружак, летом на рынок труда выходят многие школьники и студенты, которые могут получить первый опыт работы.

— Взрослым специалистам временная работа поможет ненадолго сменить деятельность, а для тех, кто приехал покорять столицу, может стать отличным стартом. В базе службы занятости более 13,2 тысячи вакансий для летней подработки, — рассказал Евгений Стружак.

По данным департамента, наибольшее количество специалистов требуется в сферу детского отдыха и развлечений, также нужны тренеры по плаванию и инструкторы в веревочном парке. Студенты смогут попробовать себя в качестве репетиторов, мерчандайзеров и промоутеров.

Кроме того, столичные компании предлагают студентам более 2 тысяч вакансий для стажировки в отраслях рекламы и маркетинга, PR, IT и программирования, страхования, финансов, продаж и менеджмента, сообщает пресс-служба департамента.

Ранее сообщалось, что специальность врача телемедицины стала самой востребованной новой профессией в России в 2021 году.

Читайте также: Хочется уволиться: почему часто менять место работы опасно для карьерного роста