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Блогера Хованского арестовали на два месяца по делу об оправдании терроризма
Юрий Хованский / Фото: Cкриншот видео YouTube (Юрий Хованский)

Блогера Хованского арестовали на два месяца по делу об оправдании терроризма

Иван Юминов

Происшествия

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в четверг, 10 июня.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа, — приводит сообщение ТАСС.

По информации следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил в интернете песню, которая содержала признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, экспертиза обнаружила в словах блогера оправдание терроризма и его пропаганду, а также угрозы по национальному признаку и призывы к насильственным действиям.

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