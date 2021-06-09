СМИ: Полиция задержала блогера Дмитрия Ларина в Санкт-Петербурге

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Российского блогера Дмитрия Ларина задержали в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 9 июня, сообщил Пятый канал.

Уточняется, что задержание Дмитрия Ларина может быть связано с делом блогера Юрия Хованского.

Ранее Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании террористической деятельности. По предварительным данным, в 2020 году он исполнил в интернете песню, которая содержала признаки публичных призывов к терроризму.

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