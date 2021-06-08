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Суд рассмотрит дело блогера Михаила Литвина о нарушении ПДД
Фото: instagram/mikhail_litvin

Суд рассмотрит дело блогера Михаила Литвина о нарушении ПДД

Юлия Павлушова

Происшествия

Административное дело о нарушении правил ПДД в отношении блогера Михаила Литвина рассмотрит судебный участок мирового судьи № 376 Пресненского района столицы. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

По словам представителя ведомства, заседание по делу назначено на 7 июля.

Напомним, 14 апреля нынешнего года Михаил Литвин на своей машине ехал во встречном направлении по дороге с односторонним движением на Пресненской набережной. Протокол в его отношении составлен по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

Ранее «ВМ» сообщала, что Следком РФ заинтересовался видео Литвина, на котором вертолет летит с мужчиной, примотанным к нему скотчем.

Читайте также: Блогер примотал мужчину скотчем к днищу вертолета в Подмосковье. Видео

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