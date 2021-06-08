Суд рассмотрит дело блогера Михаила Литвина о нарушении ПДД
Административное дело о нарушении правил ПДД в отношении блогера Михаила Литвина рассмотрит судебный участок мирового судьи № 376 Пресненского района столицы. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
По словам представителя ведомства, заседание по делу назначено на 7 июля.
Напомним, 14 апреля нынешнего года Михаил Литвин на своей машине ехал во встречном направлении по дороге с односторонним движением на Пресненской набережной. Протокол в его отношении составлен по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».
Ранее «ВМ» сообщала, что Следком РФ заинтересовался видео Литвина, на котором вертолет летит с мужчиной, примотанным к нему скотчем.
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