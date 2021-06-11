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Гинеколог назвал пять признаков приближающегося климакса
Фото: freepik.com

Гинеколог назвал пять признаков приближающегося климакса

Марина Найденкова

Общество

Длительные задержки менструации, которые сопровождаются приливами жара, потливостью во время сна, раздражительностью и плохим отдыхом ночью, свидетельствуют о приближающемся климаксе у женщины. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач, акушер-гинеколог Мария Губарева.

По ее словам, признаки климакса делятся на две группы. Самые ранние называются вазомоторные. К первым относятся приливы жара к лицу, потливость ночью, нарушение сна.

— А плаксивость и раздражительность — как сопровождающие. Также могут быть вегетативные реакции во время покраснения лица — скачки давления. Нарушение менструального цикла по типу задержек, кстати говоря, тоже один из признаков. И когда оно сопровождается приливами, потливостью, нарушениями сна, мы говорим о том, что климакс приближается, — сказала врач.

Также гинеколог добавила, что климакс ставится постфактум, когда у женщины уже год нет менструации. Вот тогда уже проявляются поздние временные признаки. К таким симптомам, по словам Губаревой, относятся мочеполовая атрофия, а также сексуальная дисфункция, связанная с сухостью слизистой.

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