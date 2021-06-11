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Мужчину задержали с поличным при попытке кражи в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мужчину задержали с поличным при попытке кражи в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники подмосковных правоохранительных органов задержали с поличным мужчину, пытавшегося обокрасть склад в деревне Коледино. Об этом в пятницу, 11 июня, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточнили в ведомстве, в полицию обратился сотрудник интернет-магазина. Он рассказал, что некий мужчина пробрался на склад и пытается вынести оттуда товар.

Прибывшие по вызову полицейские задержали подозреваемого — 38-летнего ранее судимого за кражу местного жителя. Выяснилось, что задержанный прежде работал на данном предприятии и был уволен двумя месяцами ранее по инициативе работодателя.

Мужчина под выдуманным предлогом уговорил своих бывших коллег передать ему электронный пропуск для прохода в складское помещение. Оказавшись внутри, он собрал в заранее заготовленные сумки электронные устройства, аксессуары и ювелирные украшения.

Ущерб, причиненный действиями подозреваемого, превысил 750 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ, суд санкционировал взятие задержанного под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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