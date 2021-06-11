Россияне назвали самые интересные достопримечательности страны

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Большинство россиян, принявших участие в опросе Национального агентства финансовых исследований, считают самой интересной достопримечательностью страны Долину гейзеров на Камчатке.

В пятерку лидеров по результатам опроса вошли также Большое Яшалтинское озеро (Калмыкия), горный хребет Дуссе-Алинь (Хабаровский край), Ленские столбы (Якутия) и замок Шато-Эркен (Кабардино-Балкария).

Респонденты также отметили Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры в Алтайском крае, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, утес Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум на Дальнем Востоке.

В числе наиболее интересных российских достопримечательностей были также названы Иволгинский дацан (Бурятия), Ярославово дворище (Новгородская область), пещеры Хээтэй (Забайкальский край), маяк Анива (Сахалинская область) и водопады Руфабго (Адыгея), сообщает RT.

Ранее россияне в ходе опроса перечислили регионы, где провели свой лучший отпуск.

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