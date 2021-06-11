Названы финалисты конкурса на присуждение премий «Новатор Москвы»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В финал конкурса «Новатор Москвы» вышли 36 технологичных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Всего было подано 740 заявок, что в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Теперь финалистам предстоит презентовать свои проекты инвесторам, представителям бизнес-сообщества и органов государственной власти. По словам заместителя мэра Москвы в правительстве города, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, конкуренция между участниками, как и уровень представленных ими проектов, очень высока.

— Для нас важно, что разработки конкурсантов носят именно прикладной характер — предлагают конкретные решения для улучшения качества жизни, трансформации городской среды, — отметила Сергунина.

Премии присуждаются в трех номинациях: «Лидеры инноваций», «Проект будущего» и «Меняющие реальность». Среди проектов-финалистов — перспективная система нейроуправления бионическим протезом, новейший препарат для лечения ишемических сердечно-сосудистых заболеваний, комплекс для спасения маломобильных людей с высоты при пожаре, инновационная модель отопления на основе энергосберегающей технологии. Также за победу поборется технология круглогодичного выращивания агрокультур на вертикальных фермах в городских условиях.

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