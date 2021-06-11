«Все на тонких гранях»: врач перечислил порядок действий при отказе от курения

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Телевизионный врач Александр Мясников напомнил россиянам о вреде курения и объяснил, как справиться с зависимостью от никотина.

В первую очередь доктор порекомендовал желающим распрощаться с вредной привычкой отказаться на первое время от острой и соленой пищи, а также кофе, чая и алкоголя, которые усиливают желание закурить.

Кроме того, он отметил, что нужно «что-то противопоставить» ситуациям, которые вызывают тягу к курению.

— Поел и пошел мыть посуду! Зачем? Машина же есть? И жена к такому не привыкла? Да затем, что самое время закурить после еды, а у тебя руки мокрые и заняты! — привел пример врач в своем Telegram-канале.

В том случае, когда возникло острое желание закурить, Мясников порекомендовал чем-то занять рот. Например, пожевать жвачку, морковку или семечки. Хорошей помощью на этом этапе станут дыхательные упражнения. Помимо этого, доктор посоветовал при отказе от курения посещать заведения для некурящих, отправить в мусорку пепельницы и зажигалки, а также удалить запах табака из салона автомобиля.

— Дело в том, что тут все на тонких гранях, никогда не знаешь, на какую сторону весов с переполненными чашами упадет последняя капля!, — подвел итог Мясников, отметив, что нужно использовать любые способы, которые помогут удержаться, какими бы простыми они ни были.

Ранее Александр Мясников сообщил, что полный отказ от алкоголя может привести к развитию инфаркта.

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