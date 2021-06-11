«Ты пришла выпендриваться?»: Дава повздорил с участницей «Дома-2»

Фото: instagram/dava_m

На лобном месте телепроекта «Дом-2» произошел конфликт между ведущим шоу Давидом Манукяном и участницей Кристиной Лясковец.

Его причиной стало то, что Даву не устроил ответ девушки на вопрос о ее чувствах к Глебу Малмыгину, с которым она пытается построить отношения.

— Он мне нравится. Что вы еще от меня хотите услышать? Что мне нужно сказать? Вы объясните, я скажу. Я пришла сюда, чтобы узнать его. Но у меня нет никаких чувств пока, — заявила участница.

Ее слова заметно разозлили ведущего. Он обратил внимание девушки на то, что она находится на лобном месте именно для того, чтобы обсуждать отношения.

— Ты пришла сюда, чтобы выпендриваться? Если нет, то разговаривай нормально. Я не понимаю разговоров в таком тоне, — парировал Дава, после чего переключился на опрос о чувствах других участников.

Ранее Давид Манукян эмоционально отреагировал на скандальное заявление Нателлы Крапивиной, продюсера певицы Светланы Лободы, относительно его появления с Филиппом Киркоровым на премии «Муз-ТВ».

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