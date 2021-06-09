Дава ответил на заявление продюсера Лободы относительного него и Киркорова

Фото: instagram/dava_m

Блогер Давид Манукян отреагировал на скандальное заявление Нателлы Крапивиной, продюсера певицы Светланы Лободы, относительно его появления с Филиппом Киркоровым на премии «Муз-ТВ».

— Почему так много зла? Не нравится — не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки, — написал Дава в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

По словам Манукяна, еще больше его повергла в шок поддержка Крапивиной в Сети.

— Мое шоу вам не нравится, а желание убить человека вы поддерживаете? — спросил он у подписчиков.

В то же время Манукян отметил, что всегда любил провоцировать публику и его уже не поменять.

Напомним, Филипп Киркоров и Давид Манукян появились на красной дорожке премии телеканала «Муз-ТВ» в образе пары. На Даве был надет черный костюм жениха, а Киркоров представ в белом костюме «невесты». После Крапивина высказалась в социальных сетях, что «на Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки».

8 июня Нателла Крапивина объявила, что не будет работать со Светланой Лободой и не хочет иметь отношения к шоу-бизнесу.

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