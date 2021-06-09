Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дава ответил на заявление продюсера Лободы относительного него и Киркорова
Фото: instagram/dava_m

Дава ответил на заявление продюсера Лободы относительного него и Киркорова

Анастасия Колоскова

Звезды

Блогер Давид Манукян отреагировал на скандальное заявление Нателлы Крапивиной, продюсера певицы Светланы Лободы, относительно его появления с Филиппом Киркоровым на премии «Муз-ТВ».

— Почему так много зла? Не нравится — не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки, — написал Дава в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

По словам Манукяна, еще больше его повергла в шок поддержка Крапивиной в Сети.

— Мое шоу вам не нравится, а желание убить человека вы поддерживаете? — спросил он у подписчиков.

В то же время Манукян отметил, что всегда любил провоцировать публику и его уже не поменять.

Напомним, Филипп Киркоров и Давид Манукян появились на красной дорожке премии телеканала «Муз-ТВ» в образе пары. На Даве был надет черный костюм жениха, а Киркоров представ в белом костюме «невесты». После Крапивина высказалась в социальных сетях, что «на Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки».

8 июня Нателла Крапивина объявила, что не будет работать со Светланой Лободой и не хочет иметь отношения к шоу-бизнесу.

Читайте также: «Вечно молодой»: Киркоров удивил подписчиков своей формой

комментарийДавид МанукянФилипп Киркоров
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте