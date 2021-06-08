«Вечно молодой»: Киркоров удивил подписчиков своей формой
Певец Филипп Киркоров опубликовал новый снимок на пляже на странице в Instagram.
— Это только разогрев! — написал исполнитель.
Внешний вид Киркорова весьма впечатлил подписчиков.
«Неплохая форма»; «Жаришка»; «Вечно молодой»; «Прекрасная фигура. Колись, что делаешь?»; «И этому человеку скоро 55? Просто цифры, а фигура — огонь»; «Филипп! Вы просто Аполлон!» — написали поклонники.
Ранее Киркоров раскрыл, что ему предсказала прорицательница Ванга.
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