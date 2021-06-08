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«Вечно молодой»: Киркоров удивил подписчиков своей формой
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Вечно молодой»: Киркоров удивил подписчиков своей формой

Иван Юминов

Звезды

Певец Филипп Киркоров опубликовал новый снимок на пляже на странице в Instagram.

— Это только разогрев! — написал исполнитель.

Внешний вид Киркорова весьма впечатлил подписчиков.

«Неплохая форма»; «Жаришка»; «Вечно молодой»; «Прекрасная фигура. Колись, что делаешь?»; «И этому человеку скоро 55? Просто цифры, а фигура — огонь»; «Филипп! Вы просто Аполлон!» — написали поклонники.

Ранее Киркоров раскрыл, что ему предсказала прорицательница Ванга.

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городской пляжснимокФилипп Киркоров
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