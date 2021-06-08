СМИ: Телеведущего Дмитрия Борисова госпитализировали

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ведущий телевизионного ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что симптомы заболевания Борисов почувствовал еще три дня назад, однако пытался лечиться самостоятельно. Решение о госпитализации телеведущего врачи приняли из-за того, что у него есть хронические заболевания.

«Вечерняя Москва» обратилась за комментарием для подтверждения информации.

Ранее Филипп Киркоров сообщил о госпитализации своего отца Бедроса Киркорова, который недавно отметил 89-летие.

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