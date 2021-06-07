Глава ВОЗ предупредил о катастрофических последствиях при отмене ограничений по COVID-19
Стремительное снятие ограничений из-за коронавируса может иметь катастрофические последствия. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник, 7 июня.
— При возросшей глобальной передаче вариантов (коронавируса — прим. «ВМ»), которые вызывают обеспокоенность, включая вариант «дельта», слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинировался, — приводит слова Гебрейесуса сайт организации.
Ранее глава ВОЗ сообщил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается шесть недель подряд.
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