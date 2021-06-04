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Отца Филиппа Киркорова госпитализировали
Фото: Ирина Сарыкина, «Вечерняя Москва»

Отца Филиппа Киркорова госпитализировали

Юлия Курганова

Звезды

Болгарский, советский и российский певец Бедрос Киркоров, который недавно отметил 89-летие, попал в больницу. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил его сын Филипп Киркоров.

Признание прозвучало со сцены во время церемонии вручения Премии Муз-ТВ, которая проходит в Москве. Певец отметил, что его отец находится в клинике под наблюдением медиков.

При этом Киркоров настроен оптимистично. Он верит, что врачи поставят отца на ноги, и тот будет в здравии еще долгие годы.

— Я уверен, что в следующем году мы громко отметим мое 55-летие и его 90-летие. И ты, Дава, надеюсь, будешь со мной, — обратился знаменитость со сцены к блогеру и рэперу Давиду Манукяну, в сопровождении которого приехал на мероприятие.

Киркоров стал обладателем премии «За вклад в развитие нового поколения артистов».

Ранее фанаты раскритиковали Киркорова из-за танца с Давой.

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