«Рвал на себе волосы»: стало известно о страданиях Киркорова после ухода Пугачевой

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Певец Филипп Киркоров крайне тяжело переживал уход Аллы Пугачевой к пародисту Максиму Галкину. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказали коллеги Киркорова и его бывшая домработница.

— Он в страданиях писал письма, рвал на себе волосы, обещал покончить с собой, уехать за границу, в падучую падал, — рассказал режиссер Александр Левшин.

Также он добавил, что Пугачева даже просила последить за своим бывшим мужем, чтобы тот «не наложил на себя руки».

В свою очередь Николай Басков отметил, что Киркоров старался скрыть свои переживания. А экс-домработница короля российской эстрады сообщила, что всячески пыталась его успокоить. Однако певец не переставал мечтать о возвращении своей бывшей супруги, надеясь на ее скорый разрыв с Галкиным, сказала женщина в эфире НТВ.

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