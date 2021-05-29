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Победителей Евровидения-2021 заподозрили в плагиате песни Пугачевой
Фото: instagram.com/maneskinofficial

Победителей Евровидения-2021 заподозрили в плагиате песни Пугачевой

Михаил Алимов

Звезды

Итальянскую группу Maneskin, победившую на Евровидении-2021, заподозрили в заимствовании мотива и слов из композиции Аллы Пугачевой. На это указала пользователь TikTok с ником all_sea_in_me.

Девушка-блогер выложила на своей странице в социальной сети видео, где она сравнивает текст песни «I Wanna Be Your Slave» коллектива из Италии с текстом композиции «Будь или не будь» Примадонны.

В ролике сначала показано, как вокалист Maneskin поет строки «I wanna be your master, I wanna be your gangster» (Я хочу быть твоим хозяином, я хочу быть твоим гангстером — прим. «ВМ»). Затем показано исполнение Пугачевой строк «Будь со мной мастером, будь со мной гангстером».

@all_sea_in_me

#рек #evrovision #evrovision2021 #maneskin #пугачёва

♬ I WANNA BE YOUR SLAVE - Måneskin

Такое сходство породило множество шуток. Например, пользователь в Twitter с ником Дестройщица всея Руси написала, что ждет совместного выступления Аллы Борисовны и итальянского коллектива.

Напомним, что это не первый скандал, связанный с победителями песенного конкурса в этом году. Ранее вокалиста коллектива Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков во время проведения Евровидения. Однако позже стало известно, что Дамиано добровольно прошел тест на наркотики, который дал отрицательный результат.

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плагиатскандалЕвровидение
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