Бесы, плагиат и редкая птица. Финал Евровидения не обошелся без неприятных инцидентов

группа Maneskin / Фото: Youtube.com/ Maneskin Official

В Роттердаме прошел финал Евровидения-2021. Победителем стала итальянская рок-группа Maneskin. Представительница от России — певица Манижа — вошла в десятку лучших, став девятой. Но конкурс запомнился не только этим...

Несмотря на то что финал только-только отгремел, конкурс уже запомнился несколькими скандалами. Самый главный связан с победителями этого года. Во время трансляции финала солиста группы Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков. На кадрах видно, как рокер наклоняется на несколько секунд к столу, делая характерные движения головой.

Но сам Давид сказал, что на столе было разбитое стекло, которое он смахивал на пол. И действительно, на фотографиях общего плана видно, что пол под столом усыпан осколками. Чтобы доказать свою правоту, итальянец согласился пройти тест на наркотики. Организаторы конкурса прокомментировали эту ситуацию.

— Группа решительно опровергает обвинения в употреблении наркотиков, и певец, о котором идет речь, по прибытии домой добровольно сдаст тест на наркотики, — уточнили в Европейском вещательном союзе.

Вчера стало известно, что в анализах Давида не обнаружено следов наркотиков.

Еще один скандал связан с конкурсанткой с Кипра. Певица Елена Цагрину исполнила песню «Дьявол», чем разгневала представителей церкви. А украинскую группу Go_A, которую жюри и зрители поставили на пятое место, обвинили в плагиате номера. Зоозащитники накинулись на музыкантов из-за появления в клипе птицы, занесенной в Красную книгу Украины, — степного канюка.

Многие известные люди высказались о победе Италии на конкурсе. Например, Юрий Лоза отметил, что без песни на родном языке это вряд ли получилось бы сделать. Он уточнил, что «английский язык достал всех». С этим же может быть связано и второе место Франции.

А музыкальный критик Артемий Троицкий поделился мнением, что победа рок-группы на музыкальном конкурсе — почти историческое событие. Это показывает, что зритель немного устал от традиционной попсы, которая побеждала в предыдущие годы.

— Итальянцы выступили очень артистично и искренне. Я рад, что впервые выиграла настоящая рок-группа. Нынешний год выделился качественными конкурсантами, за которыми было интересно наблюдать, — прокомментировал он.

Мнения разошлись

Мнение российских зрителей и профессионального жюри сильно разделилось. В интернете поклонники «Евровидения» разбились на два лагеря: кто-то считает, что оценки — это дело субъективное, а другие усомнились в честности выбора.

Зрители конкурса высшие оценки поставили Кипру, Италии и Финляндии. А вот жюри 12 баллов отдало певице Наталье Гордиенко из Молдовы, которую взял под свое крыло король российской эстрады Филипп Киркоров. Зрители же дали ей только 3 балла. Жюри также высоко оценило выступления участников из Греции, Болгарии и Израиля, за которых вообще не проголосовали россияне.

Полный провал

Удивление зрителей вызвал результат конкурсанта из Англии Джеймса Ньюмана. Музыкант не получил ни одного балла ни от жюри, ни от зрителей.

Кстати, в 2021 году еще три страны не получили оценок от зрителей — Испания, Германия и Нидерланды. Но им, в отличие от Ньюмана, дало баллы жюри.

А вообще в истории «Евровидения» это не первый случай полного провала участников. Например, в 2015 году такого же сомнительного результата достигла австрийская поп-рок группа The Makemakes, а также немецкая певица Анн Софи.

Второго раза не будет

Критики сомневались, что Манижа с песней на русском языке сможет занять высокую строчку. Но певица заявила, что она и не стремилась к победе.

— Для меня самое главное было — сделать все на сцене на 100 процентов. И я собой горжусь. Мне было очень важно говорить о наших женщинах, и я не буду переставать о них говорить, — сказала певица сразу после объявления результатов.

Но вот поехать второй раз на конкурс, чтобы попытать удачу, она отказалась.

— Я поеду, если меня позовут ведущей, — сказала певица.

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