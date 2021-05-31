«Тошно становится»: фанаты раскритиковали Киркорова из-за танца с Давой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певец Филипп Киркоров устроил перфоманс с блогером Давидом Манукяном. Записью, на которой запечатлен экстравагантный танец, артист поделился с подписчиками в Instagram.

На видео король российской эстрады вместе с бывшим возлюбленным Ольги Бузовой, нарядившись в боа с разноцветными перьями и стильные темные очки, танцуют на кухне на фоне холодильника.

— Настроение — воскресенье! Время танцевать, — подписал ролик Киркоров.

Пользователи раскритиковали танец звезд. Они отметили, что певцу не стоит молодиться.

«У них с головой все в порядке?»; «Отчего же мне тошно становится, глядя на эти танцы…»; «Киркорову несолидно», — написали фолловеры.

Другим же подписчикам этот танец поднял настроение.

«Приколисты!!! Шикарно!»; «Филипп спасибо за настроение!» — оставили комментарии пользователи.

Ранее стало известно о страданиях Киркорова после ухода Пугачевой. Он тяжело переживал уход Примадонны к Максиму Галкину.

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