Продюсер Крапивина заявила, что покидает шоу-бизнес и «уходит» от Лободы

Фото: instagram/lobodaofficial

Российский продюсер Нателла Крапивина больше не будет работать со Светланой Лободой. Об этом она рассказала в своем Instagram во вторник, 8 июня.

— Все бесконечное конец свой обретает… С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу, — написала Нателла Крапивина.

Вместе с тем продюсер умолчала, почему она приняла такое решение. Однако многие подписчики считают, что это связано с видеообращением Филиппа Киркорова, который обвинил Нателлу Крапивину в дискриминации после премии «Муз-ТВ». На церемонии женщина назвала присутствующих «цирком уродов» и отметила, что только ее артистка выступила достойно.

«Бумеранг так быстро от Фили?»; «Я только от Бедросовича сюда — а тут уже все»; «Неудивительно, за словами следить надо», — написали комментаторы.

Ранее певица Светлана Лобода в откровенном платье восхитила фанатов.

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