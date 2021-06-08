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Продюсер Крапивина заявила, что покидает шоу-бизнес и «уходит» от Лободы
Фото: instagram/lobodaofficial

Продюсер Крапивина заявила, что покидает шоу-бизнес и «уходит» от Лободы

Юлия Павлушова

Звезды

Российский продюсер Нателла Крапивина больше не будет работать со Светланой Лободой. Об этом она рассказала в своем Instagram во вторник, 8 июня.

— Все бесконечное конец свой обретает… С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу, — написала Нателла Крапивина.

Вместе с тем продюсер умолчала, почему она приняла такое решение. Однако многие подписчики считают, что это связано с видеообращением Филиппа Киркорова, который обвинил Нателлу Крапивину в дискриминации после премии «Муз-ТВ». На церемонии женщина назвала присутствующих «цирком уродов» и отметила, что только ее артистка выступила достойно.

«Бумеранг так быстро от Фили?»; «Я только от Бедросовича сюда — а тут уже все»; «Неудивительно, за словами следить надо», — написали комментаторы.

Ранее певица Светлана Лобода в откровенном платье восхитила фанатов.

Читайте также: «Вульгарно»: Лободу раскритиковали за фото в откровенном боди

Светлана ЛободапродюсерыФилипп Киркоров
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