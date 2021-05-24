«Невероятно красивый образ»: Лобода показала фанатам дефиле в новом платье
Певица Светлана Лобода показала подписчикам на странице в соцсети Instagram свой новый наряд для выступлений. Знаменитость опубликовала ролик, на котором дефилирует на высоких каблуках за кулисами концертной площадки.
Образ артистки оказался откровенным — она надела расшитое блестками платье со смелым декольте и двумя боковыми вырезами снизу. Его Лобода дополнила лаконичным колье, парой браслетов и перстнями.
— Оh no…, — многозначительно написала певица под видео.
У фанатов певицы ролик вызвал восторг, они завалили ее комплиментами.
«Объективно самая лучшая! Богиня, люблю!»; «А это девушка настоящая или пришедшая к нам из самых ярких снов?»; «Невероятно красивый образ», — отметили в комментариях фолловеры.
Ранее Лобода поздравила дочь с днем рождения.
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