Производства в новых корпусах ОЭЗ «Технополис «Москва» разместят 12 компаний

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Три инновационно-лабораторных корпуса общей площадью около 30 тысяч квадратных метров введены в эксплуатацию на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Арендовать помещения для размещения собственных производств планируют 12 компаний.

— Три новых корпуса — это первая очередь производственных помещений, которые начали предоставлять в аренду на зеленоградской площадке столичной ОЭЗ. Все площади уже зарезервированы: арендовать помещения планируют 12 компаний — это как уже действующие резиденты, так и те компании, которые только планируют разместить производство в особой экономической зоне. С введением новых корпусов в «Алабушево» потенциальные резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» получили возможность разместить производство без вложений в масштабное строительство. Еще два здания будут построены до 2022 года. Таким образом, для размещения лабораторий и производств дополнительно появится 60 тысяч квадратных метров, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее в «Алабушево» арендовать можно было только офисы в административно-деловом центре, а для локализации производства необходимо было строить промышленные объекты самостоятельно.

Новые лабораторно-промышленные корпуса в «Алабушево» — это три шестиэтажных здания общей площадью около 30 тысяч квадратных метров. Они спроектированы с учетом потребностей предприятий в административных, складских и технических помещениях. В корпусах есть пространства для 3D-моделирования и размещения так называемых чистых комнат. Здания оснащены необходимой инфраструктурой, для удобства сотрудников построена многоуровневая парковка на 900 машино-мест, благоустроена территория.

— Экспертиза рынка показывает, что порядка 80 процентов запросов по недвижимости — это помещения до 3000 квадратных метров. Мы также видим большой спрос на индустриальные пространства в состоянии, пригодном для размещения лабораторного оборудования. В «Алабушево» нашли решение, и теперь, чтобы работать на зеленоградской площадке ОЭЗ, резидентам необязательно инвестировать в стройку собственных объектов, можно воспользоваться возможностями аренды помещений от 25 до 1200 квадратных метров, — сказал Александр Прохоров.

Как уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, в новые корпуса аккумулируют около тысячи рабочих мест высокотехнологичных компаний различного масштаба. Арендаторы смогут стать полноправными резидентами и пользоваться всеми льготами площадок. Для получения статуса резидента, по его словам, необходимо в течение пяти лет инвестировать средства из расчета 50 тысяч рублей на квадратный метр, обеспечить годовую выручку 200 тысяч рублей на квадратный метр и гарантировать среднюю заработную плату сотрудников не менее 72,3 тысячи рублей в месяц.

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