Наталья Сергунина рассказала о праздничных мероприятиях на ВДНХ 12 июня

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) подготовила праздничную программу к Дню России. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, праздничную программу к Дню России подготовили центры «Космонавтика и авиация» и «Слово», исторический парк «Россия — моя история», «Робостанция» и другие площадки. Посетителей ждут экскурсии, мастер-классы, квесты и выступления уличных музыкантов.

— Часть событий продлится все выходные — с 12 по 14 июня,— отметила Наталья Сергунина.

Для посещения некоторых событий нужно будет приобрести входной билет в павильон. Все очные мероприятия выставки пройдут с соблюдением санитарных мер. Выступления уличных музыкантов можно послушать 12 июня с 13:00 до 19:00 сразу на 15 локациях.

Бесплатные экскурсии пройдут в центрах «Космонавтика и авиация» и «Слово». Мероприятия будут посвящены развитию отечественной космонавтики и роли письменности в создании российского государства, соответственно. Расписание всех праздничных мероприятий можно узнать на сайте выставки.

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