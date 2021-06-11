Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Фестиваль «Русский мир» состоится в Подмосковье
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Фестиваль «Русский мир» состоится в Подмосковье

Елена Фролова

Развлечения

Фестиваль «Русский мир» проведут в подмосковном Сергиевом Посаде 12 и 13 июня. Это мероприятие состоится уже в пятый раз. На его площадке будут представлены национальные виды спорта, ярмарки ремесел, исторические реконструкции, а также многое другое.

За годы своего существования фестиваль стал отражением единого целого – огромного русского мира, объединяющего в себе этническую и культурную основы разных народов. Такого мнения придерживается директор «Русского мира» Дмитрий Сагал.

Одними из зрелищных событий мероприятия являются кулачные бои и соревнование по киле. Как рассказал эксперт, культура русского боя разительно отличается от пользующихся сейчас популярностью поединков ММА. По его мнению, важно, чтобы люди это понимали, особенно это касается подростков. Например, в кулачных боях за правило считалось, что борьба длится «до первой крови», а в поединках ММА такого нет. Помимо этого, у первых был всем известный закон – «лежачего не бить», а у вторых – не придерживаются данного постулата.

— Подобные правила составляют принципы и культуру русского боя, да и в целом воспитания мужчины, — уверен Дмитрий Сагал.

По его мнению, на Руси существовала культура боя, когда люди выходили стенка на стенку, или «сам на сам», отмечает «Царьград».

Читайте также: Путешествие к истокам: познаем мир русских традиций через нескучные уроки и сказки

фестивальМосковская областьСергиев Посад
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Все мнения
О проекте