Фестиваль «Русский мир» состоится в Подмосковье

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Фестиваль «Русский мир» проведут в подмосковном Сергиевом Посаде 12 и 13 июня. Это мероприятие состоится уже в пятый раз. На его площадке будут представлены национальные виды спорта, ярмарки ремесел, исторические реконструкции, а также многое другое.

За годы своего существования фестиваль стал отражением единого целого – огромного русского мира, объединяющего в себе этническую и культурную основы разных народов. Такого мнения придерживается директор «Русского мира» Дмитрий Сагал.

Одними из зрелищных событий мероприятия являются кулачные бои и соревнование по киле. Как рассказал эксперт, культура русского боя разительно отличается от пользующихся сейчас популярностью поединков ММА. По его мнению, важно, чтобы люди это понимали, особенно это касается подростков. Например, в кулачных боях за правило считалось, что борьба длится «до первой крови», а в поединках ММА такого нет. Помимо этого, у первых был всем известный закон – «лежачего не бить», а у вторых – не придерживаются данного постулата.

— Подобные правила составляют принципы и культуру русского боя, да и в целом воспитания мужчины, — уверен Дмитрий Сагал.

По его мнению, на Руси существовала культура боя, когда люди выходили стенка на стенку, или «сам на сам», отмечает «Царьград».

Читайте также: Путешествие к истокам: познаем мир русских традиций через нескучные уроки и сказки