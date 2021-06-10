Путешествие к истокам: познаем мир русских традиций через нескучные уроки и сказки

Фото: Никита Нестеров / Вечерняя Москва

Ко Дню России, который отмечается 12 июня, мы подготовили обзор площадок, на которых можно приобщиться к русским традициям, в том числе и виртуально.

В центре «Слово» на ВДНХ вас ждет знакомство с историей языка и письменности. Выставка, лекции, занятия по церковно-славянскому, мастер-классы по каллиграфии, возможность «побывать» в первой русской типографии или земской школе — вот лишь часть того, что ждет взрослых и детей. А на сайте центра в разделе «События» есть записи лекций и мастер-классов.

На летние интерактивные программы во Всероссийский музей декоративного искусства можно прийти всей семьей. Углубиться в традиции прикладного народного творчества здесь предложат через знакомство с работами мастеров художественных промыслов Богородского, Сергиева Посада и других центров развития ремесел. А на мастер-классе можно расписать деревянную свистульку или матрешку.

В Московском историко-этнографическом театре можно познакомить детей с русскими сказками. В июньской афише — «Волшебное кольцо», «Марья Моревна и Кощей Бессмертный». «Финист — Ясный Сокол» и другие спектакли.

К традициям русского зодчества приобщит выставка «Иван Федорович Барщевский. Фотограф русской старины», которую можно посетить до 5 сентября в «Коломенском» или на сайте музея — виртуально.

А в Измайловском Кремле с 19 июня по 11 июля планируется провести фестиваль «Русская кухня», который расскажет о национальных кулинарных традициях.

Внеклассное сочинение на двух языках

В столице начался прием заявок на участие в ежегодном детском творческом конкурсе двуязычных эссе «Билингва».

Принять участие в нем могут не только москвичи, но и дети и подростки из других регионов России и других стран. В прошлом году, к примеру, помимо россиян, в нем соревновались участники из 21 зарубежной страны.

Поучаствовать в нем могут дети и молодежь от 10 до 22 лет, при этом все участники будут делиться на три возрастные категории. Главное требование к участникам — русский язык для них должен быть иностранным, не родным или вторым родным.

— Цель конкурса — содействовать поддержке родных языков, а также формированию у детей и молодежи ценностного отношения к языкам и культурам народов России и мира, — рассказали в Центре содействия межнациональному образованию «Этносфера», который является одним из организаторов конкурса.

Помимо этого, «Билингва» помогает поддержать школьников и студентов, которые проявляют интерес к российской культуре и делают шаги на литературном поприще. В том числе такую поддержку могут получить ученики русских школ за рубежом.

Подать заявку нужно успеть до 25 сентября. Сделать это можно через сайт «Этносферы» (etnosfera.ru). Так что писать конкурсные эссе на двух языках, одним из которых должен быть русский, можно на каникулах.

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