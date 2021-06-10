Резьба — дело тонкое

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

В столице подвели итоги весеннего сезона этнографической олимпиады «Москва — столица многонациональной России». Более 500 студентов показали в ней свои знания традиций разных народов. А вам проверить свою эрудицию мы предлагаем в этой рубрике вместе с этнологом, доктором исторических наук, членом совета директоров центра «Этносфера» Анной Шевцовой.

Современные уэленские мастера на Чукотке — резчики по кости — используют инструмент, который применяется в медицине. Какой?

Это бормашина — инструмент стоматологов. Изделия уэленских мастеров — это очень тонкая, местами миниатюрная работа по кости. И она требует такого же тонкого инструмента. Поэтому с середины XX века, когда косторезный промысел в Уэлене — центре чукотского косторезного искусства — разросся и был поставлен на поток, местные умельцы стали использовать бормашину. В 1931 году образована Уэленская косторезная мастерская. В 1937 году работы ее мастеров получили золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. Мастерская работает до сих пор.

С этим ремеслом у русских связана самая распространенная фамилия. Изделие, которое можно назвать его визитной карточкой, вешали над дверью, чтобы привлечь удачу. Что это за ремесло?

Самая распространенная русская фамилия — Кузнецов. И речь идет о кузнечном деле. Поверье, что подкова приносит счастье, бытует в разных культурах. По одной из версий, оно было и у древних египтян. Для простого египтянина подобрать подкову, слетевшую случайно с копыта коня фараона, действительно было счастьем, ведь подковы эти были золотыми.

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