Приходите общаться на тринадцати языках

Елена Романова обучает ткачеству Сашу Воробьеву и Машу Березку / Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Познакомиться с традициями славян москвичи могут в Центре славянских культур библиотеки иностранной литературы.

В честь праздника здесь прошел фестиваль «Дни славянских культур», в ходе которого участники из разных стран обменялись своим опытом и традициями.

Ключевым его событием стало мероприятие «Славный день». В этот день в здании «Иностранки» звучали языки 13 славянских стран. Участники представили отрывки из «Мастера и Маргариты» Булгакова. А для детей прошел мастер-класс по плетению на ткацком станке.

— Это сохранение традиций и прекрасный способ провести свободное время. Полезно научить такому мастерству и ребенка, чтобы отвлечь его от гаджетов, — считает мастерица Елена Романова.

Погрузиться в культуру славян можно не только по праздникам. Все желающие, к примеру, могут посещать бесплатные разговорные клубы. Общение на родном языке привлекает людей, которые переехали в Москву из разных славянских стран или хотят знать язык своих предков.

— Сегодня мы изучали звательный падеж, который раньше был у славян, в том числе и у белорусов. В русском языке осталось только одно слово в звательном падеже — «Боже!», от слова «Бог». Чтобы кого-то позвать, русский человек просто говорит, например: «Семен!» А белорусы говорили: «Семене!» — рассказал участник разговорного клуба, зампредседателя национально-культурной автономии «Белорусы Москвы» Роман Червонцев.

К главной задаче — сохранению народных традиций и обмену опытом — в центре подходят творчески.

— Мы стараемся показать культуру с разных сторон. У нас проходят презентации книг, художественные выставки, концерты. Пандемия привнесла в нашу работу новый формат, многое проводим теперь и в онлайн-режиме, благодаря чему легче привлекать зарубежных партнеров, — рассказала руководитель Центра славянских культур Елена Марченко.

По ее словам, такой подход позволил центру вести открытый диалог с 13 славянскими странами.

Встреча братских народов

Помимо этого, в столице в честь Дня славянской письменности и культуры, 24 мая состоялось возложение цветов к памятнику святым равноапостольным Кириллу и Мефодию с участием представителей славянских народов. А вечером на Исторической сцене Большого театра прошел торжественный концерт.

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