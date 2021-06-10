Звонкие экспонаты уникального музея: редкая коллекция народных инструментов хранится в столице

Сотрудница Музея русской гармоники Альфреда Мирека Елена Филиппова / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Музей русской гармоники Альфреда Мирека знакомит москвичей с народными традициями через историю одного из самых популярных в России инструментов.

Музей был основан музыкантом и искусствоведом Альфредом Миреком. В его основе лежит личная коллекция профессора.

— Гармошки он собирал всю свою жизнь, — рассказывает экскурсовод музея Геннадий Васильев. — Он находил инструменты в самых удаленных уголках страны. Вел обширную переписку, разыскивая старых мастеров и их потомков.

Сначала инструменты находились у Альфреда Мартиновича дома — в Софрине, а потом гармоникам стало тесно, и в 1999 году Мирек передал свое собрание в дар Москве. Коллекция, насчитывающая более 200 гармоней, включена в реестр Международного комитета музеев при ЮНЕСКО.

— Такой полной коллекции, как у нас, нет даже в Германии — на родине гармошки, — с гордостью говорит Геннадий Павлович. — В ней отражена вся история этого инструмента начиная с XVIII века, когда была создана первая гармонь.

Согласно исследованиям Мирека, первую гармонику создал чешский органный мастер Франтишек Киршник.

— Интересно, что впервые этот инструмент прозвучал в Санкт–Петербурге,где в тот момент мастер реставрировал органы, — рассказывает Васильев.

Оригинала того самого инструмента в музее нет, зато есть его макет. Внешне гармонь Киршника напоминает миниатюрное фортепиано. Но в отличие от последнего у нее нет струн.

Чешская гармонь впервые заиграла при дворе русского императора, а потом пришлась по душе русским крестьянам, став поистине народным инструментом.

— Гармонь довольно проста для обучения, — объясняет экскурсовод. — Да и звук у нее был звонкий… Стоила гармонь в то время как корова, то есть целое состояние, но это от ее покупки людей не останавливало.

— Описаны случаи, как хозяин ехал на базар торговать, а возвращался без пряников для детей и платка для жены, но с гармошкой под мышкой, — улыбается Васильев. — Ведь музыка для русского человека — это святое!

К слову, сам Васильев тоже прекрасно играет на гармони. Он профессиональный музыкант, объездивший с гастролями полмира. В музей сначала пришел как посетитель.

— Я всем живо интересовался, просил попробовать поиграть на экспонатах коллекции, — вспоминает он. — Экскурсоводы были изумлены моими талантами. А потом мне позвонил Мирек и предложил работать здесь.

В определенном смысле Геннадий Павлович и сам часть уникальной коллекции музея. Ведь без его историй 200 гармоник не прозвучали бы так ярко.

КСТАТИ

В музее есть и самая длинная в мире гармонь — ливенка, сделанная в городе Ливны Орловской области. Ее меха растягиваются больше чем на метр. Гармонисты даже брались за разные ее части и играли вдвоем, то приближаясь, то отдаляясь.

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