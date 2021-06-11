Волейболиста «Факела» Чанчикова жестоко избили в центре Москвы

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Россия, Москва, Новослободская улица Карта всех событий

Неизвестный в центре Москвы жестоко избил волейболиста столичного «Факела» Алексея Чанчикова. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 11 июня.

По словам собеседника «ВМ», драка, в которой пострадал спортсмен, произошла в воскресенье, 6 июня, на Новослободской улице, когда он в состоянии алкогольного опьянения возвращался из бара вместе с друзьями.

Неизвестный мужчина ударил Чанчикова по голове. От удара тот упал и ударился головой об асфальт. В результате медики диагностировали у спортсмена перелом основания черепа и ушиб мозга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

— Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого, — заключил источник.

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