Марафон «Зеленая Россия» пройдет на природных территориях Москвы

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Мосприрода с 12 по 14 июня в честь Дня России проведет марафон мероприятий «Зеленая Россия». На природных территориях пройдут квесты, лекции, кружки, викторины, мастер-классы.

В субботу, 12 июня, в экоцентре «Воробьевы горы» состоится интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Рациональное использование ресурсов в быту». В экоцентре «Скворечник» можно принять участие в творческой мастерской «ТОП. Творчеством Открываем Природу». 12 июня здесь соберут витражную аппликацию «Флаг России».

В экоцентре «Лесная сказка» самым маленьким прочитают «Сказки под сосной», а в экоцентре «Конный двор» пройдет занятие «Zоорадуга», где можно узнать, какие виды окраски бывают в дикой природе и какое значение имеют для разных видов животных.

Квест «Заповедная страна» состоится в экоцентре «Битцевский лес», а в экоцентре «Пчеловодство» — занятие «Историческая справка» ко Дню России.

Экологические игры, конкурсы, викторины на основе интерактивных экспонатов пройдут в экоцентре «Воробьевы горы». 12 июня дидактическая игра «Знаем, умеем, сортируем» состоится также в экоцентре «Скворечник», а в экоцентре «Царская пасека» — день настольных игр Start the game.

В субботу и воскресенье, 12 и 13 июня, по интерактивной экспозиции экоцентра «Лесная сказка» пройдет обзорная экскурсия.

В воскресенье, 13 июня, в экоцентре «Скворечник» пройдет творческая мастерская «ТОП. Творчеством Открываем Природу». Взрослые и дети смогут расписать деревянную заготовку.

Посетители экоцентра «Воробьевы горы» смогут познакомиться с интерактивной экспозицией, поучаствовать в квест-викторине «Мне рассказали экспонаты», поиграть в экоигры «Зеленая Москва», «Дорога в будущее», «Беспризорная вода», «Доза для белья. Давайте постираем», «Узда для чайника».

Квест «Букашки» пройдет в экоцентре «Конный двор», а в экоцентре «Скворечник» взрослые и дети смогут принять участие в дидактической игре «Знаем, умеем, сортируем».

Экоцентр «Лесная сказка» приглашает юных москвичей в летнюю школу лесовичка и в «Экотеку».

В понедельник, 14 июня, в Битцевском лесу пройдут экскурсия по историко-экологической тропе и мастер-класс «Мышонок из бумаги».

На тематическое занятие «Красная книга Москвы» взрослые и дети приглашаются в экоцентр «Конный двор». На занятии можно узнать, что такое Красная книга, почему она так называется, какие Красные книги бывают. А в «Экошколе Кусково» состоится мастер-класс «Вторая жизнь вещей».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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