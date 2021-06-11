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Пассажирский самолет планируют назвать в честь одного из городов Подмосковья
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Пассажирский самолет планируют назвать в честь одного из городов Подмосковья

Елена Фролова

Общество

Подмосковные Жуковский и Волоколамск принимают участие в конкурсе за туристический город, в честь которого будет назван самолет.

Кроме претендентов из Московской области на победу претендуют города из Мурманского региона Ковдор и Мончегорск. Голосование продлится до полудня 17 июня. Оно проходит на сайте «Путешествуем по России», где собрана вся необходимая информация о городах-конкурсантах — от истории основания до интересных фактов для туристов.

Когда будет определен победитель, один из самолетов, поступивших во флот авиакомпании «Россия», будет назван в его честь. На фюзеляже воздушного судна будет изображен герб этого города.

Жуковский и Волоколамск принимают участие во втором конкурсном этапе. Лидером первого стал Дербент, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— Московская область представляет собой своеобразные входные ворота для Центрального федерального округа. На мой взгляд, очень важно, что самые интересные города будут встречать гостей в небе, — подчеркнула региональный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства по Московской области, заместитель директора АНО «Лаборатория развития территорий городской среды» Елена Королева.

Она также добавила, что победа в подобном конкурсе станет дополнительной возможностью для всей Московской области рассказать о себе как о гостеприимном регионе, заботящемся о своих туристах.

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