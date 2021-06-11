Доктор Румянцев призывает увеличить зарплаты врачей

Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Оплату труда государственных медицинских работников необходимо существенно увеличить. Об этом заявил президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Член Президиума РАН призвал приравнять статус врачей к статусу военнослужащих и дать медикам аналогичные льготы, в том числе назначение пенсии по выслуге лет.

— Давая клятву Гиппократа, врачи по сути принимают присягу. У медиков ненормированный рабочий день, для них героизм — это повседневная работа. И эта работа должна оплачиваться высоко, — утверждает Александр Румянцев.

Минимальный базовый оклад ординаторов, аспирантов и начинающих врачей должен составлять не менее 4 МРОТ, средних медицинских работников — не менее 3 МРОТ. При этом младший медицинский персонал нужно вернуть в категорию медицинских работников и выплачивать им зарплату не менее 1,5 МРОТ. Такое повышение зарплат возможно только, если финансирование здравоохранения будет удвоено, считает главный детский онколог-гематолог.

Президент Центра им. Д.Рогачева убежден в необходимости проводить все выплаты к базовому окладу по единым федеральным требованиям. Таким образом зарплата врача не должна зависеть от региона, в котором он работает. Только существенное увеличение базовых выплат врачам и медработникам всех уровней может привести к восстановлению кадрового потенциала во здравоохранении.