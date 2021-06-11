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Жестоко убивший невесту москвич получил 14,5 лет колонии
Фото: пресс-служба Басманного суда

Жестоко убивший невесту москвич получил 14,5 лет колонии

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Колпачный переулок Карта всех событий

Басманный суд Москвы приговорил жителя Москвы Александра Воронина, который зверски убил невесту за две недели до свадьбы, к 14 годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 11 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Также суд взыскал в пользу потерпевших по делу 2 миллиона рублей, — резюмировал представитель ведомства.

Напомним, труп 27-летней москвички нашли 21 июля 2020 года в квартире жилого дома в Колпачном переулке. Правоохранители обнаружили признаки насильственной смерти на теле: повреждения в области головы, туловища и конечностей.

По данным следствия, убийца нанес девушке не менее 80 ударов.

Видео: пресс-служба Басманного суда

По подозрению в совершении преступления задержали жениха убитой. В отношении его возбудили уголовное дело.

Позже в Сети появилось видео момента избиения девушки. На кадрах видно, как жених был чем-то недоволен. Пара громко выясняла отношения. В какой-то момент жених вышел из себя и ударил девушку по голове.

Также опубликована переписка убитой в московской квартире девушки со своим женихом.

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