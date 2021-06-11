Жестоко убивший невесту москвич получил 14,5 лет колонии

Фото: пресс-служба Басманного суда

Россия, Москва, Колпачный переулок Карта всех событий

Басманный суд Москвы приговорил жителя Москвы Александра Воронина, который зверски убил невесту за две недели до свадьбы, к 14 годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 11 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Также суд взыскал в пользу потерпевших по делу 2 миллиона рублей, — резюмировал представитель ведомства.

Напомним, труп 27-летней москвички нашли 21 июля 2020 года в квартире жилого дома в Колпачном переулке. Правоохранители обнаружили признаки насильственной смерти на теле: повреждения в области головы, туловища и конечностей.

По данным следствия, убийца нанес девушке не менее 80 ударов.

Видео: пресс-служба Басманного суда

По подозрению в совершении преступления задержали жениха убитой. В отношении его возбудили уголовное дело.

Позже в Сети появилось видео момента избиения девушки. На кадрах видно, как жених был чем-то недоволен. Пара громко выясняла отношения. В какой-то момент жених вышел из себя и ударил девушку по голове.

Также опубликована переписка убитой в московской квартире девушки со своим женихом.

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