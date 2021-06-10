Избивший до смерти женщину задержан в Подмосковье

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Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, Ивантеевка, Станционная улица Карта всех событий

Подозреваемого в убийстве знакомой арестовали в Ивантеевке. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, правоохранители заключили под стражу 63-летнего ранее судимого мужчину. Ольга Врадий сообщила, что на допросе он признал вину.

По данным следствия, обвиняемый поссорился со своей знакомой и, не сдержав эмоций, избил ее. После он несколько раз ударил потерпевшую камнем по голове. Она скончалась на месте.

Ранее труп вблизи улицы Станционной в городе Ивантеевке обнаружили случайные прохожие 6 июня 2021 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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