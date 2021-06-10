Дело об убийстве 15-летнего подростка в Солнечногорске передали в суд

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Голубое Карта всех событий

Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве подростка в подмосковном Солнечногорске. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, убийство произошло 25 марта 2021 года. В этот день 15-летний юноша поехал гулять в Солнечногорск после занятий в школе. На остановке к нему подошел 26-летний мужчина. Он вошел в доверие к школьнику и пригласил его к себе домой, чтобы выпить.

— В какой-то момент у обвиняемого возник умысел на убийство подростка. Найдя нож, мужчина нанес потерпевшему более 50 ножевых ударов в область туловища и конечностей. От ранения подросток скончался на месте, — сказала Врадий.

После совершения убийства преступник попытался скрыться во Владимирской области, однако был задержан и заключен под стражу.

В свою очередь руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила «ВМ», что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении задержанного по статье «Убийство».

— Уголовное дело направлено в Солнечногорский городской суд для рассмотрения по существу, — заключила Григорьева.

Напомним, речь идет о мальчике, проживавшем вместе с безработным отцом в Зеленограде. По словам мужчины, 25 марта его сын вышел из дома, сел на станции Крюково в автобус, следовавший в поселок Голубое, и пропал.

26 марта расчлененное тело подростка нашли в квартире Солнечногорского района Московской области. В некоторых Telegram-каналах утверждалось, что предполагаемый убийца мальчика якобы был дилером, который поставлял парню наркотики. Отец мальчика опроверг такую информацию, заявив «ВМ», что «это исключено».

Трагическая смерть Феди, которого в своих кругах знали как Наггета (по названию его профиля в Instagram, где он публиковал свои рисунки — прим. «ВМ»), поразила его близких. По словам его одноклассницы Иры, он был дружелюбным, хорошо учился и не ссорился с учителями.

Ранее «ВМ» писала, что суд приговорил Антона Бережного, убийцу гея на Курском вокзале, к девяти годам колонии строгого режима. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, а до вступления приговора в силу — в СИЗО.

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