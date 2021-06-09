Суд приговорил убийцу гея на Курском вокзале к девяти годам колонии строгого режима

Фото: пресс-служба Басманного суда

Суд 9 июня приговорил Антона Бережного к девяти годам колонии строгого режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Басманного суда.

Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, а до вступления приговора в силу — в СИЗО.

Ранее суд присяжных вынес вердикт по делу об убийстве гея на Курском вокзале. Он признал его виновным, но отметил, что Антон Бережной заслуживает снисхождения.

Напомним, летом 2019-го на Курском вокзале он напал с ножом на пару гомосексуалистов Евгения Ефимова и Романа Едалова. Последний от полученных травм скончался. Бережного арестовали в тот же день. Следственный отдел на транспорте Московского транспортного управления СК возбудил дела об «Убийстве» и «Причинении легкого вреда здоровью».

6 февраля 2020 года присяжные оправдали Бережного в убийстве, но признали виновным в побоях. В сентябре того же года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Видео:пресс-служба Басманного районного суда

1 июня суд присяжных должен был вынести новый приговор, но Бережной сбежал во время перерыва в суде. 4 июня его задержали и избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО.

Почему присяжные отменили оправдательный приговор — читайте в большом материале «ВМ».

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