Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Суд приговорил убийцу гея на Курском вокзале к девяти годам колонии строгого режима
Фото: пресс-служба Басманного суда

Суд приговорил убийцу гея на Курском вокзале к девяти годам колонии строгого режима

Михаил Алимов

Происшествия

Суд 9 июня приговорил Антона Бережного к девяти годам колонии строгого режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Басманного суда.

Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, а до вступления приговора в силу — в СИЗО.

Ранее суд присяжных вынес вердикт по делу об убийстве гея на Курском вокзале. Он признал его виновным, но отметил, что Антон Бережной заслуживает снисхождения.

Напомним, летом 2019-го на Курском вокзале он напал с ножом на пару гомосексуалистов Евгения Ефимова и Романа Едалова. Последний от полученных травм скончался. Бережного арестовали в тот же день. Следственный отдел на транспорте Московского транспортного управления СК возбудил дела об «Убийстве» и «Причинении легкого вреда здоровью».

6 февраля 2020 года присяжные оправдали Бережного в убийстве, но признали виновным в побоях. В сентябре того же года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Видео:пресс-служба Басманного районного суда

1 июня суд присяжных должен был вынести новый приговор, но Бережной сбежал во время перерыва в суде. 4 июня его задержали и избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО.

Почему присяжные отменили оправдательный приговор — читайте в большом материале «ВМ».

Читайте также: Суд отправил в психиатрическую клинику девушку, задушившую своих детей подушкой

Басманный судприговор судаубийство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте