Убийство гея на Курском вокзале: почему присяжные отменили оправдательный приговор

Фото: Telegram / Московские суды

Мосгорсуд 7 сентября 2020 года отменил скандальный оправдательный приговор в отношении Антона Бережного. По версии следствия, летом 2019-го на Курском вокзале он напал с ножом на пару гомосексуалистов Евгения Ефимова и Романа Едалова. Последний от полученных травм скончался. При этом подсудимый себя убийцей не считает, но и не отрицает, что один человек от его рук погиб, а второй получил ножевое ранение. На чем настаивала линия защиты и почему дело переквалифицировали — в материале «Вечерней Москвы».

Антона Бережного, обвиняемого в нападении на пару гомосексуалистов на Курском вокзале, признали виновным. Такой вердикт в среду, 9 июня, вынесла коллегия присяжных, сообщил «Вечерней Москве» адвокат Артем Лапов.

Свой вердикт о виновности или невиновности Бережного коллегия присяжных должна была вынести еще 1 июня. Однако мужчина сбежал во время перерыва в суде, оставив там свой паспорт. Из-за этого заседание отложили, а Бережного объявили в розыск. 4 июня его задержали и заключили под стражу.

Дело

Утром 29 июня 2019 года мужчины вышли из московского гей-клуба. Парни пешком дошли до Курского вокзала, но оказалось, что их электричка будет нескоро, поэтому Едалов и Ефимов остановились около будки охранника и начали вызывать такси.

Спустя пару минут подошел Бережной и резко ударил в лицо Едалова. Этот момент можно увидеть в хронике происшествий на НТВ. От удара мужчина упал на землю, а его друг Ефимов отошел в сторону. Затем Едалов поднялся и увидел, как его друг бежит за нападавшим. Через пару минут Едалов встал между свои другом и обидчиком в попытке разнять их. Именно в этот момент Бережной достал нож и ударил Едалова прямо в сердце. Еще через мгновение к парням на помощь подбежали очевидцы. Они помогли задержать нападавшего и вызвали полицию.

Бережного арестовали в тот же день, а Следственный отдел на транспорте Московского транспортного управления СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Причинение легкого вреда здоровью».

Спустя 7 месяцев, 6 февраля 2020 года, присяжные оправдали Бережного в убийстве, но признали виновным в побоях. В сентябре Мосгорсуд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Некорректные вопросы

Как объяснил «Вечерней Москве» представляющий интересы потерпевших адвокат Артем Лапов, в жалобе на первый приговор он ссылался на некорректно сформулированные вопросы присяжным. По мнению защитника, они были двусмысленные. К тому ж сам процесс проходил с нарушениями, считает Лапов.

— Наши пожелания как со стороны обвинения, так и с моей учтены не были. Поэтому и был вынесен оправдательный вердикт, который нас не устроил. Мы считаем, что Бережной виновен. Также есть сведения, что до присяжных доводилась информация о личности потерпевших, чего нельзя было делать. В жалобе описывались и более мелкие нарушения в ходе процесса. В результате вердикт получился неясным, а судья сочла его оправдательным, — рассказал адвокат.

Он вспомнил, что первый вопрос присяжным звучал так: «Совершено ли деяние?». На него они ответили «Да». А вот второй вопрос был сформулирован следующим образом: «Если на первый вопрос дан утвердительный ответ, то доказано ли, что указанное в нем деяние совершил Бережной в связи с возникшими личными неприязненными отношениями с Едаловым?». На него присяжные ответили «нет».

— Соответственно, мы считаем, что здесь есть некоторое противоречие, потому что в вопросе, который был поставлен перед присяжными, можно было по-разному поставить акцент. Вариантов много. Присяжные сказали, что факт произошедшего был, но совершил его не подсудимый, исходя из этой логики, — добавил Лапов.

Извинений не было

Как отметил представитель потерпевших, на сегодняшний день все обстоятельства дела установлены.

— Есть свидетели, которые видели начало конфликта и конец, есть записи видеонаблюдения. Кроме того, сам подсудимый в целом факты происшествия не отрицает, кроме одного. Он не согласен, что Ефимову, который выжил, нанес порез. Факты он не отрицает, но считает, что действовал в рамках самообороны. Дескать, ему выкрикивали, что он пьет. А свидетели этого не слышали, — поделился информацией собеседник «ВМ».

С семьей погибшего Едалова за два года Бережной, как сообщил адвокат, так и не попытался связаться, принести извинения или как-то загладить свою вину вне судебных процессов. Но, выступая с последним словом, он извинялся перед матерью умершего мужчины, причем как во время оглашения первого приговора, так и в начале июня. Однако на рассмотрение дела во второй раз женщина уже приехать не смогла. Стрессовая ситуация, связанная с потерей сына, подорвала ее здоровье, заключил Лапов.

Читайте также: Пьяный мужчина зарезал собственную мать в Мытищах