Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве гея на Курском вокзале

Фото: Telegram / Московские суды

Антона Бережного, обвиняемого в нападении на пару гомосексуалистов на Курском вокзале, признали виновным. Такой вердикт в среду, 9 июня, вынесла коллегия присяжных, сообщил «Вечерней Москве» адвокат Артем Лапов.

По его словам присяжные посчитали, что Антон Бережной заслуживает снисхождения.

— Теперь слово за судьей Басманного суда Ириной Вырышевой. Ей предстоит вынести обвинительный приговор, — заключил адвокат.

Напомним, инцидент произошел 29 июня 2019 года. По данным следствия, Роман Едалов и его близкий друг Евгений Ефимов прогуливались у Курского вокзала. Их поведение не понравилось безработному Антону Бережному. Между ним произошел конфликт, в результате которого Роман Едалов получил ножевое ранение и скончался. Евгений Ефимов выжил.

Изначально Бережного обвиняли по статье «Убийство» и «Побои». В феврале 2020 года Бережному был вынесен оправдательный приговор. Но представители потерпевших подали жалобу и дело переквалифицировали со статьи «Убийство» на статью « Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Статья 116 (побои) не изменилась.

1 июня 2021 года коллегия присяжных должна была вынести свой вердикт о виновности или невиновности Бережного. Однако мужчина сбежал во время перерыва в суде, оставив там свой паспорт. Из-за этого заседание отложили, а Бережного объявили в розыск.

Если суд признает Антона Бережного виновным, ему грозит более 10 лет лишения свободы. Обсуждение вердикта и постановление приговора состоится 9 июня в 14:00 в Бассманном суде.

Читайте также: Пожилого мужчину ранили ножом в Москве