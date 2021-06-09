Пожилого мужчину ранили ножом в Москве

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улица смольная дом 29 Карта всех событий

Пенсионера с ножевыми ранениями обнаружили рядом с одним из московских жилых домов. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.

Во вторник, 8 июня, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении по адресу улица Смольная, дом 29. Рядом с домом по указанному адресу полицейские нашли пенсионера в возрасте 83 лет с колото-резаным ранением.

Мужчина был доставлен в реанимацию. По данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «ВМ» писала об убийстве в жилом доме в столице. Пьяный мужчина в ходе ссоры много раз ударил сожительницу ножом. От полученных ран 55-летняя женщина скончалась на месте.

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