Вооруженный ножом мужчина серьезно ранил двоих человек в Москве

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поселение Совхоза Крекшино, дом 5А Карта всех событий

Неизвестный в ходе конфликта серьезно ранил двоих человек ножом в поселении Марушкинском. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел по адресу поселение совхоза Крекшино, дом 5а. Неизвестный в ходе конфликта ранил двоих мужчин ножом и скрылся с места преступления.

В полицию позвонили очевидцы. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили 30-летнего мужчину с колото-ножевым ранением живота и 26-летнего гражданина с резаной раной левого бедра.

Первый пострадавший был отправлен в больницу. Второму повезло больше: медики оказали ему помощь и отпустили домой.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» писала, что мужчина жестоко избил москвича в центре столицы. Пострадавший был доставлен в реанимацию. Медики диагностировали у него разрыв левой почки, сломанную скулу и черепно-мозговую травму. Известно, что после драки злоумышленник скрылся.

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