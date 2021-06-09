Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Вооруженный ножом мужчина серьезно ранил двоих человек в Москве
Фото: Pixabay

Вооруженный ножом мужчина серьезно ранил двоих человек в Москве

Полина Долганова

Происшествия
поселение Совхоза Крекшино, дом 5АКарта всех событий

Неизвестный в ходе конфликта серьезно ранил двоих человек ножом в поселении Марушкинском. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел по адресу поселение совхоза Крекшино, дом 5а. Неизвестный в ходе конфликта ранил двоих мужчин ножом и скрылся с места преступления.

В полицию позвонили очевидцы. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили 30-летнего мужчину с колото-ножевым ранением живота и 26-летнего гражданина с резаной раной левого бедра.

Первый пострадавший был отправлен в больницу. Второму повезло больше: медики оказали ему помощь и отпустили домой.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» писала, что мужчина жестоко избил москвича в центре столицы. Пострадавший был доставлен в реанимацию. Медики диагностировали у него разрыв левой почки, сломанную скулу и черепно-мозговую травму. Известно, что после драки злоумышленник скрылся.

Читайте также: СМИ: Неизвестные открыли стрельбу возле пляжа в Сочи

преступлениеМоскванож
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте