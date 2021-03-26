«Наркотики ему были не нужны»: друзья рассказали о жестоко убитом подростке в Подмосковье

Фото: ГСУ СК по Московской области

Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Голубое Карта всех событий

Жестоко убитый в Подмосковье 15-летний подросток Федя Б. поражал своим творческим талантом, играл в музыкальной группе и готовился дать концерт. Воспоминаниями о погибшем парне с «Вечерней Москвой» поделились его друзья и одноклассники.

Напомним, речь идет о мальчике, проживавшем вместе с безработным отцом в Зеленограде. По словам мужчины, 25 марта его сын вышел из дома, сел на автобус на станции Крюково, следующий в поселок Голубое, и пропал. Следком завел уголовное дело об убийстве. По данным СМИ, расчлененное тело парня нашли на следующий день в квартире Солнечногорского района Московской области. В некоторых Telegram-каналах утверждалось, что предполагаемый убийца Феди якобы был дилером, который поставлял парню наркотики. Отец мальчика опроверг эту информацию, заявив «ВМ», что «это исключено».

Трагическая смерть Феди, которого в своих кругах знали как «Наггета» (по названию его профиля в Instagram, где он публикует свои рисунки — прим. «ВМ»), поразила его близких. По словам его одноклассницы Иры, он был дружелюбным, хорошо учился и не ссорился с учителями.

Другая знакомая погибшего, Саша, рассказала, что Федя был скромным, тихим и добрым мальчиком. Странностей и пагубных пристрастий за ним она не замечала.

— Он был адекватный. Не похоже, чтобы употреблял какие-нибудь вещества, — сказала девушка.

В свою очередь, подруга Феди Аня назвала его очень талантливым человеком и «абсолютным другом для всех».

— Его творчеством восхищались люди. Он увлекался бас-гитарой и диджитал-артом. Вроде бы он даже планировал дать концерт со своей группой, — поделилась собеседница «ВМ».

Аня отрицает, что Федя мог употреблять какие-либо запрещенные вещества. Она тоже отметила его «необычную доброжелательность».

Товарищ Феди по группе Паша вспомнил, что с ним всегда было о чем поговорить, а сам он был творческим человеком. Коллектив, в котором парень играл на басу, исполнял ню-метал и гранж, а в будущем готовился захватить еще и хеви-метал, уточнил друг погибшего.

— Он получал удовольствие от творчества, и наркотики ему вообще были не нужны. Он всегда чем-то помогал и выручал. Очень хороший и приличный человек, — сказал Паша.

По его словам, родители Феди — «тоже отличные люди», и они вряд ли допустили бы к нему «мутных» лиц, связанных с наркотиками.

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