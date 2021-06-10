Суд отправил в СИЗО главу одного из отделов Минобрнауки

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Хамовнический суд Москвы отправил под стражу чиновника Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки), который обвиняется в получении взятки. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Начальнику отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаилу Шерстобитову предъявлено обвинение по уголовной статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Его отправят в СИЗО до 7 июня.

Ранее «ВМ» писала, что сотрудники правоохранительных органов задержали начальника одного из отделов контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки РФ. Чиновника обвиняют по статье о получении взятки за незаконные действия.

Установлено, что мужчина проводил проверку в государственном образовательном учреждении в Санкт-Петербурге. Чиновник сообщил представителю вуза, что может внести в итоговый акт лишь незначительные нарушения, если ему заплатят 150 тысяч рублей.

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