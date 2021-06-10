Двери закрываются: полиция поймала «охотника» за телефонами в столичном метро

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Россия, Москва, метро Пролетарская Карта всех событий

Полиция задержала 31-летнего приезжего мужчину, который подозревается в совершении нескольких краж мобильных телефонов в столичном метро. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, в один из дней подозреваемый совершил сразу две кражи. Так, находясь в вагоне метро, злоумышленник выхватывал смартфоны у пассажирок за мгновение до закрытия дверей, выбегал и скрывался в неизвестном направлении.

Видео: МВД

Первую кражу мужчина совершил на станции «Пролетарская», вторую — на «Коломенской».

Позже похитителя вычислили с помощью камер видеонаблюдения.

— Мужчина был задержан по месту своего фактического проживания и доставлен в отдел полиции. Похищенные телефоны он успел сбыть, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, — заключила представитель ведомства.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее «ВМ» писала о женщине, которую обокрали в столичной гостинице на 200 тысяч рублей. Инцидент произошел 6 июня в номере хостела, расположенного в Переведеновском переулке. Девушка оставила вещи в арендованной комнате и ушла по делам. Вернувшись, постоялица не обнаружила нескольких ценных вещей и обратилась в полицию.

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