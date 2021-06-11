Диетолог развеяла популярный миф о вреде фруктов для диабетиков

Фото: Pixabay

Диетолог Наталья Нефедова рассказала, что фрукты не могут оказать серьезного воздействия на состояние здоровья людей, страдающих от диабета второго типа.

По ее мнению, несмотря на различные теории, диабетикам не запрещено кушать фрукты.

— Людям с данным диагнозом нужно кушать эти полезные продукты, так как в них содержатся дополнительная жидкость, клетчатка и нужные вещества, обладающие антиоксидантами. Не нужно забывать и про минералы и витамины, — подчеркнула эксперт.

При этом она пояснила, что диабетикам просто нужно правильно рассчитывать дозу инсулина. Она также добавила, что не стоит употреблять в пищу неспелую хурму. Она может образовывать некие комки, застревающие в пищеварительной системе. Удаляются они только с помощью хирургического вмешательства, отмечает Nation News.

— При избыточном потреблении фруктов могут появиться проблемы с кишечником, — добавила Нефедова.

Вместе с тем врач добавила, что нужно всегда помнить о существовании индивидуальной непереносимости тех или иных фруктов, в основном цитрусовых. Поэтому потребление последних может стать причиной образования кожной сыпи.

Читайте также: Эндокринолог развеяла мифы о продуктах, которые нельзя употреблять на завтрак