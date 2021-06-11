Звезду «Зимней вишни» Елену Сафонову госпитализировали в Москве

Фото: Зимняя вишня, 1985 год

Советская и российская актриса Елена Сафонова госпитализирована в одну из столичных больниц. Об этом стало известно в пятницу, 11 июня.

Медики диагностировали у нее пневмонию. Результаты теста на коронавирус актрисы будут известны через пару дней.

Подробности о состоянии артистки уточняются, передает Пятый канал.

Елена Сафонова — заслуженная артистка России. Родилась в 1956 году в Ленинграде. За свою творческую карьеру имеет 122 роли в различных проектах, среди которых «Очи черные» Никиты Михалкова, «Принцесса на бобах» Виллена Новака и множество других картин. Имеет награды лучшей актрисы года (1985) и исполнительницы лучшей женской роли (1986). Наиболее известна по роли Ольги в фильме «Зимняя вишня» Игоря Масленникова.

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