Рэпера T-killah госпитализировали с подозрением на коронавирус

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Российский музыкант Александр Тарасов, выступающий под псевдонимом T-killah, был госпитализирован. Об этом во вторник, 8 июня, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила пиар-директор артиста Алиса Мамонтова.

По ее словам, во время госпитализации состояние Александра Тарасова было тяжелым. Медики подозревают, что он заболел коронавирусом.

— Другой информации у меня пока нет. Ждем. Из того, что поставили, — это пневмония. Более тяжелых заболеваний пока, к счастью, не подтверждено, — отметила пиар-директор.

Ранее заболевший коронавирусом ведущий Дмитрий Борисов рассказал о своем состоянии.

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