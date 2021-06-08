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Заболевший коронавирусом Дмитрий Борисов рассказал о своем состоянии
Фото: instagram/ddborisov

Заболевший коронавирусом Дмитрий Борисов рассказал о своем состоянии

Анастасия Колоскова

Звезды

Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов в соцсетях подтвердил информацию о том, что заболел коронавирусной инфекцией, и рассказал о своем самочувствии.

— Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте, — написал телеведущий в своем Instagram-аккаунте.

Борисов опроверг появившиеся в СМИ слухи о наличии хронических заболеваний, из-за которых его якобы госпитализировали. Он рассказал, что заехал в больницу лишь для того, чтобы сделать КТ.

— Легкие чистые, все в порядке, небольшой след от короны еле заметен, — успокоил ведущий обеспокоенных его состоянием поклонников и поблагодарил их за заботу.

Ранее Филипп Киркоров сообщил о госпитализации своего отца Бедроса Киркорова, который недавно отметил 89-летие.

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