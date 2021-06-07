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«Цементируем позвонки»: Алибасов лег в больницу сразу после дня рождения
Фото: Youtube / В гостях у Гордона

«Цементируем позвонки»: Алибасов лег в больницу сразу после дня рождения

Михаил Алимов

Звезды

Продюсер Бали Алибасов лег в больницу, где ему предстоит операция на позвоночнике. В воскресенье, 6 июня, артисту исполнилось 74 года.

Его сын Бари Алибасов — младший 7 июня опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео из лечебного учреждения, на котором продюсер подписывает согласие на операцию.

— Делаем операцию на позвоночнике — цементируем позвонки. Чтобы после анестезии не было осложнений на голову, проводим операцию наживую — под местной анестезией. Так что папа сможет еще и лицезреть, как его режут, — рассказывает Бари Алибасов — младший.

Его отец тоже не теряет бодрого расположения духа. Шутит на камеру и готовится к предстоящей операции. Ранее сообщалось, что он неудачно упал и сломал ногу, после чего начал передвигаться в инвалидной коляске.

Ранее Бари Алибасов объяснил название группы «На-На».

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Бари Алибасов — младшийБари Алибасовоперация
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