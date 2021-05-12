«Это не порно!»: сын Алибасова рассказал, зачем отец ушел в эротическую индустрию

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музыкальный продюсер группы «На-На» Барии Алибасов решил уйти из мира шоу-бизнеса в индустрию эротики. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил его сын Бари Алибасов-младший.

По его словам, вместе с отцом они создают эротические театральные постановки с участием вебкам-моделей:

— Папа создал первую в России эротическую театральную постановку — клип группы «На-На» «Фаина». После нее участники коллектива стали секс-символами. Несмотря на то, что многие ошибочно посчитали, что это первый порноролик в современной России, на самом деле там нет никакой пошлости, никаких намеков, а есть красивая художественная постановка с элементами легкой эротики. И его опыт — как, не сделав ничего пошлого, создать очень сексуальное шоу — мне помогает при выборе моделей.

Собеседник «ВМ» отметил, что 73-летний артист решил заняться эротическим шоу, пока концертная деятельность отменена:

— Это прибыльная индустрия, которая не имеет ничего общего с порнографией, поскольку модели всего лишь в откровенных нарядах будут общаться с иностранцами, поддерживая интересующую собеседника тему. Демонстрирование гениталий и груди запрещены.

По словам сына знаменитого продюсера, в настоящее время они пытаются выйти на американский рынок, так как в России не готовы платить за интернет-шоу:

— «Эротический онлайн театр Алибасовых» — именно так мы прозвали его с отцом. Это не порно! В перспективе наши шоу будут приносить большие доходы и покорят американский рынок. Мы сможем доказать всем, что русские женщины не только самые красивые, но и умные. Рынок прямых эфиров для взрослых растет очень быстро, поэтому я думаю, что скоро мы выйдем на высокую прибыль.

Алибасов-младший также рассказал, что кастинг во время кастинга модели должны в откровенном наряде читать отрывок из произведения Де Сада «Жюстина» на английском языке. Также собеседник «ВМ» добавил, что «Эротический онлайн театр Алибасовых» будет зарегистрирован под именем Бари Каримовича.

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