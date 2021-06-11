Милонов предложил ввести мораторий на критику российских футболистов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить критиковать игру российских футболистов в период различных матчей и чемпионатов. Соответствующее обращение политик направит в Союз журналистов России и Российский футбольный союз.

— Я считаю, мы должны наложить мораторий на критику в адрес наших футболистов, — сказал Милонов в беседе с «Вечерней Москвой». — На них лежит огромная ответственность, стресс — им и так нелегко в дни чемпионата. А то у нас как-то принято «диванными комментаторами» сразу поднимать волну буквально оскорблений, если сборная в чем-то ошибается. Наши футболисты — это сейчас как символ всей страны. Они нуждаются не в критике, а в словах и действиях поддержки. Пускай они сражаются с соперниками, а мы их дружно поддержим на трибунах и перед телевизорами.

В пятницу, 11 июня, стартовал чемпионат Европы по футболу, который продлится до 11 июля. Евро-2020 в этом году состоится на 11 стадионах в 11 городах 10 стран мира. В России семь матчей пройдут в Санкт-Петербурге.

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